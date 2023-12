Modena, ennesimo incidente mortale: subito zone 30'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

famiglia del vigile del fuoco Andrea Della Casa e a tutto il corpo dei vigili del fuoco di Modena. Della Casa speriamo sia l’ultimo della troppo lunga lista di ciclisti e pedoni che nel 2023 hanno perso la vita sulle strade urbane di Modena. La sua morte, come testimoniano i residenti di via Nonantolana, purtroppo non è un fulmine a ciel sereno, ma è stata ampiamente annunciata da altri incidenti stradali simili, seppure dall’esito meno nefasto e numerose sono state le grida d’allarme ignorate'.Così in una nota le due associazioni attraverso i rispettivi portavoce, Andrea Trenti e Davide Paltrinieri.'Chiediamo alla cittadinanza maggiore attenzione e all’amministrazione di agire immediatamente quantomeno migliorando la segnalazione e visibilità degli attraversamenti ciclo-pedonali, in particolare in quelle strade larghe che invitano gli automobilisti alla velocità anche quando attraversano quartieri residenziali ad alta densità abitativa o costeggiano una scuola elementare.

Ha già superato le 200 firme la petizione che Modena30 insieme alla rete ARIA ha avviato esattamente un mese fa per chiedere che si proceda celermente a realizzare la Città 30 a Modena. Continueremo a raccogliere dati e firme da consegnare alla prossima amministrazione. Se strada Nonantolana fosse una zona 30 e se, più in generale, ci fosse maggior cura nella verniciatura e segnalazione degli attraversamenti ciclo-pedonali in città, incidenti mortali come quello che ha coinvolto Della Casa si eviterebbero. Sembra che nessuno impari da queste tragedie frutto di incidenti fotocopia: Andrea ieri, la 17enne Daniela Agata Aiello travolta insieme a un’amica da un suv sulle strisce pedonali in viale Monte Kosica a inizio anno, Angiolino Luppi, investito mentre pedalava in una stradina di Modena Est in Ottobre 2022, morto pochi giorni dopo in ospedale - chiudono le associazioni -. Dinamiche spesso uguali, che non hanno ancora oggi trovato una risposta corale e risolutiva. Noi diciamo basta, Città 30 subito'.