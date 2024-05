‘Modena Est, degrado e incuria nella roccaforte del Pd’

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Questa mattina ho avuto il piacere di confrontarmi con i residenti di Modena Est e ho potuto constatare personalmente i problemi di un quartiere in cui c’è bisogno di un netto cambio di marcia. Tra i disagi più evidenti, si va dalla mancata manutenzione delle strade alla sporcizia, per non parlare di degrado delle aree verdi e sicurezza pedonale”. A parlare è Luca Negrini, candidato sindaco di Modena per il centrodestra.

“Il primo disagio che salta all’occhio facendo due passi per Modena Est – spiega Negrini – è, senza dubbio, la mancata manutenzione dell’asfalto. Nei tratti ad alta percorrenza di mezzi pesanti, in particolare via dell’Artigianato, il manto stradale è martoriato dai crateri: si tratta di una situazione che, evidentemente, è frutto di una mancata programmazione di lavori utili e necessari per la sicurezza dei residenti e di tutti gli utenti della strada”.





“Oltre all’asfalto – prosegue il candidato – si nota immediatamente l’incuria che affligge le aree verdi, la maggior parte delle quali versa in uno stato di abbandono e degrado, aggravato dall’emergenza rifiuti. Il quartiere, infatti, sta subendo il contraccolpo che deriva dalla mala gestione della raccolta differenziata, con sacchi abbandonati ai margini della strada. Ho appreso che spesso sono i residenti stessi a farsi carico della pulizia degli spazi pubblici e per questo li ringrazio, ma è assurdo che siano i cittadini a coprire le mancanze di chi dovrebbe prendersi cura di loro. Serve un cambio di passo, che vada incontro alle esigenze quotidiane dei cittadini”.

“Bisogna quindi intervenire per garantire la sicurezza pedonale sulle strade che presentano rettilinei lunghi, dal momento che, come ho potuto osservare, tanti conducenti procedono a velocità troppo sostenute, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti della zona”, conclude Negrini.