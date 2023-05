Modena, ex Villagio Artigiano: si rigenera area in disuso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì scorso, ha infatti dato il via libera al permesso di costruire convenzionato per la trasformazione urbanistica dell’area tra le vie Emilio Po, Rinaldi e Niccolò Biondo. Si sono espressi a favore Pd, Sinistra per Modena, Modena civica Europa Verde-Verdi, Lega Modena, FI, Fratelli d’Italia, Alternativa popolare e Modena al centro, mentre si è astenuto il Movimento 5 stelle.'L’intervento – ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli presentando la delibera – riguarda una superficie fondiaria di quasi 4 mila metri quadrati dove verranno realizzati tre nuovi fabbricati per 29 alloggi, più negozi e uffici al piano terra.Questo permesso di costruire, che riguarda in particolare due dei tre fabbricati, consentirà di trasformare un altro pezzo di città in disuso in edilizia libera, con un progetto di grande qualità energetica, sismica ed ecologico-ambientale, in grado di proporre una rilettura della tipologia industriale dentro a un fabbricato prevalentemente residenziale'.L’intervento prevede la realizzazione di un passaggio pedonale su tutti i fronti dell’area, la realizzazione di un tratto ciclabile in via Rinaldi, di una fascia verde piantumata sul tratto che affaccia su via Po, con impianto irriguo, e di un’area di sosta con posti auto pubblici su via Rinaldi, via Biondo e via Po per complessivi 24 posti auto e la predisposizione di ricarica elettrica per auto e per biciclette. Verranno invece monetizzati 11 posti auto pubblici.

Gli edifici saranno realizzati in classe energetica A4: in particolare verranno dotati di pannelli solari termici e fotovoltaici, di un sistema di recupero di acque piovane per l’irrigazione del tetto verde e dei giardini condominiali, di tetto ventilato e di aree comuni esterne pavimentate con materiali drenanti. I fabbricati saranno dotati di solarium e cortile condominiali, oltre che di spazi integrativi all’abitare per smart working o altro.



Aprendo il dibattito per Lega Modena, Giovanni Bertoldi ha spiegato 'che si tratta di un bel progetto, nell’ambito di un percorso di rigenerazione', ma ha espresso perplessità 'a causa della vicinanza di un circolo giovanile'. Sia i residenti nella zona sia i ragazzi che frequentano il circolo “hanno, infatti, legittime esigenze che col tempo rischiano di scontrarsi. Sarebbe stato meglio collocare la nuova realizzazione edilizia in un’area diversa, magari con uffici o attività commerciali”.



Secondo Antonio Carpentieri (Pd) l’equilibrio potrà essere raggiunto 'governando questa fase di passaggio e verificando poi il rispetto delle regole, anche dal punto di vista del rumore, da parte del circolo e comunque di tutti i soggetti dell’area'. La scelta della collocazione del nuovo insediamento abitativo, infatti, 'è corretta per diversi motivi: si recupera un edificio dismesso, si utilizza suolo già consumato, si innestano immobili di qualità e si introducono nell’area elementi nuovi come spazi verdi e parcheggi'.

Annunciando il voto di astensione del Movimento 5 stelle, Enrica Manenti ha giudicato positivo “il percorso di rigenerazione”, ma ha espresso dubbi sulla 'densificazione forse eccessiva nell’area, e sull’entrata in campo della monetizzazione, che appare piuttosto consistente'.



Nella sua replica, l’assessore Vandelli ha affermato che il progetto 'presenta elementi di grande qualità edilizia, con la capacità di perseguire inclusione sociale, qualità ecologico-ambientale, edilizia e della città pubblica. L’intervento si colloca già in un territorio misto, con diverse funzioni presenti e anche un immobile residenziale nelle vicinanze: sempre più in futuro, quindi, occorrerà puntare a una convivenza nel rispetto delle regole da parte di tutti'.