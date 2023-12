'Modena, fallimento porta a porta dà spazio al negazionismo di destra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ora, dopo mesi di degrado, Hera e il Comune si sono avventurati in improbabili esperimenti come la nuova raccolta notturna e l’uso dei cassonetti Eco-Smarty. I risultati in termini di efficacia di queste estemporanee scelte sono molto dubbi. Unica certezza sono le spese aggiuntive anche se non sappiamo quanto dovremo pagare in più.

Eppure Modena ha già una tariffa TARI di almeno un 30% più alta rispetto alle realtà dove si pratica un porta a porta serio. Pochi giorni fa l’assessore Filippi ha comunicato, quasi trionfalmente, un calo di oltre 12 mila tonnellate dei rifiuti indifferenziati raccolti. In realtà si tratta di un calo del 15-20% che rappresenta un risultato deludente, ben lontano dagli obiettivi contrattuali e lontanissimo dai cali verificati nei comuni più virtuosi. Ancor più grave è che per raggiungere questo deludente risultato avremo costi aggiuntivi nelle bollette - continua Mvp -. Per di più questo fallimento fornisce argomenti ai negazionisti della destra, che continuano in una irresponsabile propaganda di ritorno al passato. Ed invece dobbiamo abbattere il più possibile la quantità di veleni immessi nell’ambiente per contenere l’inquinamento dell’aria e del suolo con i suoi devastanti impatti sulla nostra salute. Non c’è pace sul porta-a-porta: da un lato HERA e Comune non sanno gestire, dall’altro c’è chi ne approfitta per buttare il bambino con l’acqua sporca'.