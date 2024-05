Modena, festa della polizia locale. Mezzetti: 'Vicinanza agli agenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La cerimonia prenderà il via alle ore 10 con lo schieramento nel piazzale antistante il Comando alla presenza del Gonfalone di Modena, del Labaro del Corpo; il sindaco e il comandante della Polizia locale passeranno quindi in rassegna lo schieramento.Dopo gli interventi della prefetta Alessandra Camporota e del comandante Roberto Riva Cambrino verranno consegnati gli elogi agli agenti che si sono particolarmente nel corso del 2023 e alcuni attestati di riconoscenza da parte del Comando.



Nell’occasione gli uffici del Comando di via Galilei resteranno chiusi durante tutta la mattinata ad eccezione del Front office, mentre gli uffici di via Molza chiuderanno alle ore 9.



'La Polizia Locale al centro delle politiche di sicurezza a favore dei cittadini modenesi. Nel mio progetto di città contenimento e prevenzione dovranno avere la stessa dignità, la stessa importanza e le stesse risorse - afferma Massimo Mezzetti, candidato sindaco del centrosinistra -. Sono convinto, infatti, che la sola repressione non sia sufficiente a garantire livelli accettabili di sicurezza. I fenomeni e i comportamenti potenzialmente portatori di rischio devono essere conosciuti e, quando possibile, intercettati all’origine. Solo così libertà e sicurezza potranno essere le due facce della stessa medaglia, quella della condivisione dei problemi e delle soluzioni, a tutto vantaggio delle modenesi e dei modenesi. Per questo, in occasione della Festa annuale della Polizia Locale, voglio ribadire la mia vicinanza alle donne e agli uomini in divisa, ai dirigenti e alle organizzazioni sindacali. Se i modenesi lo vorranno, insieme dovremo sviluppare una grande lavoro al servizio della nostra città. Grazie per l’impegno e complimenti per il lavoro che svolgete ogni giorno sulle strade, nei controlli e in aiuto delle persone: siete una parte decisiva del vita di questa città'.