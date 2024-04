Si chiude il mandato del sindaco Muzzarelli: 'Esperienza eccezionale che mi ha arricchito'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il sindaco Giancarlo Muzzarelli, alla scadenza del secondo mandato, si è rivolto al pubblico presente aprendo la presentazione del bilancio di mandato organizzato mercoledì sera al Laboratorio Aperto di Modena.

'Il lavoro che trovate in questo rendiconto - afferma - descrive bene, se pur in sintesi, il senso con cui ha operato l’Amministrazione comunale: da un lato, tantissime azioni e politiche concrete utili al presente, introdotte sulla base di valori ben definiti e per rispondere ai bisogni di famiglie e imprese; dall’altro, selezionati piani e documenti per la strategia e la programmazione a medio e lungo termine. Ben calati nell’oggi, quindi, e con radici profonde, ma con uno sguardo lontano per costruire futuro'.



La presentazione del bilancio di mandato 2019-2024, con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e gli Assessori dell’Amministrazione comunale, è durata circa due ore, intervallata anche dagli interventi degli assessori e attraverso video proiettati. Il tutto accompagnato dallo slogan, che è il titolo anche della pubblicazione scaricabile dal sito del Comune “Modena, in città è già futuro. Sempre più competitiva, sostenibile e solidale”.



La pubblicazione, scaricabile per intero dal sito web del Comune, è suddivisa in quattro grandi aree d’intervento: “Identità e prospettive” “Lo sviluppo intelligente e sostenibile”, “Sapere, includere, creare”, “Autonomia e democrazia”. Approfondimenti specifici sono dedicati a Covid, Pnrr e all’approvazione del Piano urbanistico generale.

L’iniziativa, condotta dalla giornalista Federica Galli, di TRC che ha trasmesso in diretta la serata ha visto anche la presenza di alcuni testimoni con interventi sul palco, come Massimo Bottura, o con messaggi video.



'Le sfide del futuro che attendono Modena - ha affermato il sindaco - sono tante e difficili, ma abbiamo seminato per affrontarle con più forza e con un pieno protagonismo delle diverse generazioni. Il mondo contemporaneo, globalizzato e digitalmente interconnesso, corre veloce, ed è chiamato a fronteggiare problemi sempre più complessi e di larga scala: demofia, clima, migrazioni). Per trovare risposte a questi enormi temi che caratterizzeranno il ventunesimo secolo sarà determinante il ruolo delle città e delle comunità locali che, dal basso, saranno chiamate a produrre innovazione e buone pratiche. Modena ha la storia, le competenze e i valori per essere all’altezza di questa sfida e, proprio grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione comunale in questi anni, possiede oggi molti più strumenti per affrontare il futuro e guardare con fiducia al 2030 e al 2050, con il cuore aperto e il senso profondo dell’amore per la nostra città' - ha concluso il sindaco.