Modena, girotondo per la pace: 'Accoglieremo tanti ragazzi ucraini'

Si è tenuto questa mattina in piazza Grande a Modena il flash mob per la pace organizzato dall’Istituto Comprensivo 9. Hanno partecipato la scuola primaria Cittadella, rappresentanze della scuola Media San Carlo (), della primaria Pascoli, delle scuole d’infanzia San Paolo e Cittadella. 'Ieri abbiamo accolto il primo ragazzo ucraino e tutti i ragazzi lo hanno aiutato a inserirsi - ha detto la vicepreside -. Prevediamo saranno tanti gli adolescenti che saremo chiamati ad accogliere. Stiamo cercando di sensibilizzare gli studenti, ma già loro sono molto attenti a questo tema e alla criticità del momento'.Gli alunni hanno attraversato via Emilia con una grande bandiera colorata; una volta in piazza, si è tenuto un grande girotondo con cori e canzoni perché arrivi forte e chiaro un messaggio di pace.Parallelamente si è svolto “Un abbraccio per la Pace”, iniziativa dell’Istituto Comprensivo 8 all’interno del percorso di riflessione sulla Pace e sulla Costituzione che è parte del curricolo di Educazione civica della scuola. Gli alunni hanno percorso un itinerario circolare per simboleggiare un abbraccio ideale con il popolo ucraino. Il corteo ha percorso i viali che circondano la città: Caduti in Guerra, Martiri della libertà, delle Rimembranze, Vittorio Veneto, via Berengario, viale Monte Kosica, viale Crispi, viale Caduti in Guerra, via Lodovico Ricci) per ritornare alle scuole Paoli.