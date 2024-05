Modena, i 32 nomi della lista della Giovenzana a sostegno di Mezzetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ci siamo interrogati molto se proporre o meno un nostro candidato sindaco e fare una lista civica indipendente. La domanda ha ricevuto la sua risposta quando abbiamo conosciuto il candidato sindaco Massimo Mezzetti, con cui abbiamo subito avuto sintonia di pensieri e di intenti.

Per questo crediamo che potremo agire per la nostra città assieme a lui e potremo arricchire il consiglio comunale con le tante competenze che costituiscono Piazza Futura'.



Tra i candidati, oltre alla capolista Chiara Giovenzana (44 anni), anche Paolo Nichelli (75 anni), ex direttore della Neurologia di Modena ed ex preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Enkelejda “Ledi” Halilaj (45 anni), esperta di startup e innovazione in ART-ER, Enrico Clicine (19 anni), ex vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Modena e Presidente del Consiglio Direttivo di Italia del Futuro, Elisa Barani (55 anni), infermiera e Cavaliere del Lavoro per il suo lavoro nell’organizzazione dei centri tamponi e centri vaccinali COVID, Ermanno Zanotti (77 anni), presidente dell'Unione Società Centenarie Modenesi e coordinatore della Fondazione Telethon della provincia di Modena, Amarjot Singh (25 anni), programmatore informatico in una startup, Stefano Guidetti (54 anni), avvocato civilista, Marcello Pinti (50 anni), professore di UNIMORE in Patologia e Immunologia, Luigi Bergonzini (58 anni), del locale RockCafè, Mirko Luppi (36 anni), 9 medaglie d’oro ai mondiali e altrettanti record del mondo nel nuoto pinnato paralimpico, Giulia Vaccari (45 anni), insegnante, Alberto Avallone (24 anni), ingegnere informatico, Francesco Guaraldi (40 anni), esperto di bandi e progettazione europea, Luca Astolfi (26 anni), responsabile di VOLT a Modena, Federica Bologna (48 anni), mediatrice familiare, Rossella Bulgarelli (62 anni), team di direzione ospedaliero, Antonia Cesareo (65 anni), allenatrice di basket e fondatrice di una società di basket, Fausta Fella (70 anni), insegnante in pensione, Alberto Giombetti (70 anni), esperto di agricoltura, Miriam Giordano (45 anni), psicologa, Patrizia Malagoli (62 anni), insegnante in pensione, Roberto Malaguti (44 anni), educatore del CEIS, Valentina Minarini (42 anni), prefessionista del mondo della sostenibilità, Filippo Monzani (42 anni), ingegnere, Theresa Pedretti (24 anni), studentessa universitaria, Floriano Prampolini (67 anni), pensionato e volontario del Tortellante, Maddalena Ronchetti (54 anni), ingegnera, Maria Federica Roversi (58 anni), neonatologa al Policlinico, Laura Saponaro (47 anni), coordinatrice della formazione professionale, Marco Scarabelli (41 anni), esperto di comunicazione, Corina Serdean (46 anni), dell’associazione Moxa (Modena per gli altri).