'Caro sindaco – ha affermato Poggi – a nome di ogni consigliere comunale ti rinnovo il cordoglio e la vicinanza per la scomparsa di Alessandra. Vicinanza e gratitudine che tutta la città, e non solo, vi ha voluto dimostrare con la propria partecipazione. A te, a Emma e a tutta la vostra famiglia – ha proseguito – rivolgiamo un grazie per l'esempio di vita e di impegno che ci avete dato. Nel nostro agire da amministratori ci sproni spesso con il tuo “Avanti!” e in questa situazione è un po' più difficile dirlo a te ma, per tutto quello che ci è possibile – ha concluso – sappi che noi ci siamo'.Il sindaco Muzzarelli, profondamente commosso, ha ringraziato di cuore per la vicinanza espressa.