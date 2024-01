Modena, il sindaco Muzzarelli ha inaugurato una nuova area cani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa mattina alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, di tecnici comunali e dell’azienda che ha effettuato i lavori, lo spazio è stato inaugurato e reso accessibile ai cittadini e ai loro amici a quattro zampe.L’area di sgambamento cani è stata realizzata dall’Amministrazione comunale per dare una risposta alla sempre più elevata presenza di possessori di cani in un’area in cui mancava uno spazio per permettere ai quadrupedi di accedere senza guinzaglio e museruola. Ad aprile dello scorso anno, in particolare, i cittadini della zona avevano presentato al Comune una petizione con esplicita richiesta di realizzazione di un’area di sgambamento cani.

Per contemperare le esigenze espresse da tutti i residenti della zona, l’area cani è stata realizzata con una superficie di circa 760 metri quadrati, parzialmente ridimensionata rispetto al progetto iniziale di 1000 metri quadrati.



'L’intervento, del valore di 30mila euro, di cui 10 mila euro (più Iva) frutto di un contributo della società cooperativa Conad Nord Ovest e la quota rimanente in autofinanziamento, ha preso il via a metà novembre e ha riguardato, in particolare, la potatura di contenimento di alberi e arbusti, la realizzazione di una platea di ingresso in materiali permeabili, la posa di una recinzione con accessi pedonali per i fruitori e carrabili per i mezzi di manutenzione, l’installazione di arredi come una fontana di abbeveramento (con alimentazione e contatore acqua), un cartello informativo, un cestino porta rifiuti, una panchina, oltre che l’ampliamento dell’impianto di illuminazione a led con due nuovi punti luce.

L’Amministrazione è impegnata nella progettazione di altre due aree di sgambamento cani richieste dai cittadini: una ai Giardini Ducali e una in via Mafalda di Savoia' - fa sapere il Comune.