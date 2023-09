'Modena, in Calle di Luca serve videosorveglianza: pronta mozione'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Chiaramente, nessuno di questi eventi è stato ripreso ed è anche per questo che, nonostante il grande lavoro svolto dagli agenti delle forze dell’ordine, risulta essere più complesso risalire agli autori dei singoli colpi messi a segno. Basti pensare che molti risultano essere tutt’ora ignoti, il che, rende di fatto ancora più appetibile, per chi delinque, questa via. Sono numerosi i commercianti e i residenti della zona, compresi coloro che risiedono o lavorano nella limitrofa Piazza San Francesco o in via Rua Muro, che chiedono da anni, a gran voce, l’installazione della videosorveglianza. Richiesta che ha ottenuto nel corso del tempo numerose promesse da parte di questa Amministrazione, mai però tradotte in fatti concreti' - aggiunge Negrini.'Inutile sottolineare che si tratterebbe di un intervento volto a garantire una maggiore sicurezza per il bene della comunità, a fungere da strategico deterrente oltre che da importante sostegno alle eventuali indagini in caso si registrassero nuove attività criminali.

Per questo motivo, Fratelli d’Italia depositerà una mozione in Consiglio Comunale affinché si proceda finalmente con l’installazione delle telecamere così da poter accendere ‘un occhio’ su un importante accesso al centro città inspiegabilmente ancora sprovvisto di controllo. I recenti fatti di cronaca hanno evidenziato quanto non si possa non tenere conto di quanto in questo periodo storico possa risultare strategico il monitoraggio della città tramite il sostegno della tecnologia. Occorre pertanto investire in tale direzione e non lasciare zone d’ombra che in poco tempo potrebbero divenire di difficile controllo. Sarà interessante vedere come verrà lavorata la nostra mozione, se sarà finalmente l’occasione per fare un passo in avanti, dando una risposta concreta, o l’ennesima occasione persa con buona pace dei residenti e dei commercianti che a quel punto sarebbero nuovamente lasciati soli' - conclude Negrini.