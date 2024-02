'Modena, indice performance per le mammografie in netto peggioramento'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È dunque evidente un drastico peggioramento – attacca Antonio Platis, capogruppo Forza Italia in provincia di Modena – sintomo, ancora una volta, di una sanità che fa fatica a reggere. Lo stiamo denunciando da tempo in viale Aldo Moro: le politiche sanitarie regionali si stanno rivelando fallimentari, costosissime da un punto di vista economico e non sempre efficaci sul versante dei tempi delle prestazioni'.



'A farne le spese – prosegue Platis – sono i cittadini: nel portale della regione sui tempi di attesa non sono tenuti in considerazioni tutti coloro i quali annullano la propria prenotazione perché troppo lontana. Senza tener presente, poi, che sono diversi i casi di donne che, dopo una prima mammografia eseguita tramite lo screening regionale, ne hanno dovuta prenotare una seconda per presunte patologie. Aspettare più di quanto previsto, quindi anche oltre un mese, può, in questi casi, provocare ansie non indifferenti, oltre a poter essere un problema nell’ottica di una prevenzione rapida ed efficace'.