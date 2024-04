Modena, Lapam ha incontrato Negrini: 'Incontro proficuo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La delegazione associativa, composta dal presidente Gilberto Luppi, dal Segretario Generale Carlo Alberto Rossi, dal responsabile delle politiche territoriali Alberto Belluzzi, dalla presidente Licom Cinzia Ligabue, dal presidente della zona di Modena Roberto Ferrari, dal responsabile sindacale e della comunicazione Daniele Casolari, dal segretario Lapam per la zona di Modena Andrea Baraldini e dai responsabili delle sedi associative di Modena, ha introdotto durante il confronto, a cui ha partecipato anche l’On. Daniela Dondi, alcuni dei temi più rilevanti per il mondo imprenditoriale della città di Modena.

La riunione, che si è tenuta presso la sede centrale Lapam Confartigianato, ha rappresentato un momento di dialogo costruttivo tra le parti, in cui sono emersi argomenti significativi e sui cui prestare particolare attenzione.



'Un confronto costruttivo e proficuo – ha concluso Gilberto Luppi, presidente Lapam, a margine del meeting – che ci ha permesso di esprimere le attuali necessità del mondo imprenditoriale e che ha consentito di rivolgere uno sguardo anche al futuro. Apprezziamo che il candidato sindaco Negrini abbia richiesto questo incontro perché fa capire come riconosca il ruolo di Lapam Confartigianato come uno dei player strategici per il territorio modenese. Siamo consapevoli di come l’area di Modena abbia grandi potenzialità sotto tutti i punti di vista, dal manifatturiero al turismo: solamente con il dialogo tra corpi intermedi e amministrazione si potranno sviluppare ancora maggiormente tutti i settori produttivi che fanno di Modena una città importante per la Regione e per l’intero Paese'.



'È stato un incontro molto proficuo durante il quale abbiamo approfondito temi importanti che evidenziano una comune sensibilità su argomenti cardine anche per le imprese come la sicurezza, le periferie, il contrasto all’abusivismo – ha affermato Luca Negrini –. Confronti come questi devono essere la base su cui si posa un corretto, costante e necessario rapporto tra istituzioni, forze politiche e enti associativi. Personalmente ringrazio il presidente Luppi, il Segretario Generale Rossi e tutti i dirigenti che hanno deciso di arricchire il confronto di ieri con la propria presenza portando spunti che reputo preziosi. Siamo sempre stati al fianco di chi fa impresa, di chi decide di rappresentare il mondo degli imprenditori che crea ricchezza sul nostro territorio e funge da importante lavoro per lo sviluppo del tessuto economico della città. Giornate come queste arricchiscono e sono strategiche per la nostra idea di Modena del futuro'.