Modena, l'assemblea Pd incorona Mezzetti. Il discorso integrale di Muzzarelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 2024 sarà un anno di grande importanza politica per l’Italia, caratterizzato dall’election day dell’8-9 giugno. Da un lato, i 27 paesi dell’Unione Europea decideranno quale Parlamento e quale Commissione li guiderà verso la data simbolica del 2030, punto di arrivo dell’Agenda UE votata ad inizio del presente decennio e poi assunta dai Paesi membri. Dall’altro lato c’è il futuro politico di Modena, che con il voto democratico aprirà una nuova stagione di governo locale per il capoluogo e per la grande maggioranza dei comuni della provincia.