Modena, lunedì Cardini allo Zooky per parlare di deriva dell'Occidente

'Un conflitto dove questa alleanza di valori, di forza economica e di tecnologia militare che ha negli Usa il suo perno centrale vede messa in discussione la supremazia degli ultimi decenni, in un mondo che sta diventando multipolare, dove i centri di potere si stanno moltiplicando e le sfere di influenza vengono ridisegnate, anche attraverso i confitti in atto in Ucraina, in Medio Oriente e in Africa' - afferma Fabio De Maio, coordinatore Emilia movimento Indipendenza.





L'iniziativa é organizzata dal nuovo movimento politico 'Indipendenza' che é stato tenuto a battesimo a Roma dal suo portavoce Gianni Alemanno, alla presenza del sindaco cristiano-palestinese di Betlemme Hanna Hanania e che ha proprio nel multipolarismo e nell'auspicio di una ritrovata indipendenza dell'Italia dalla sudditanza occidentale ed atlantica i primi fondamenti alla base della sua nascita.



Lo stesso Cardini, sempre domani, alle 11.30 sarà a Reggio in centro storico all’Osteria sotto l'isolato, galleria Cavour, dialogherà con l'ex consigliere di Fdi Andrea Nanetti.