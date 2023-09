Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione in Consiglio Comunale per monitorare la situazione relativa ai costi aggiuntivi di cui i cittadini vengono tenuti spesso all’oscuro. Un po’ come nella canzone ‘la fiera dell’est’, anche a Modena ogni giorno arriva una soluzione che dovrebbe sistemare il danno precedente che però, puntualmente, rimane presente. Solo che a differenza della canzone dove il topolino era uno e i soldi erano due, qua i topi sono tanti e i soldi non sono mai quantificati. Attendiamo la risposta così da poter informare con trasparenza i modenesi, anch’essi stanchi di dover assistere a questo circo' - conclude Negrini.