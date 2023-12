Modena, mancano gli autisti: Seta sospende alcune corse

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da lunedì 4 dicembre saranno interessate da sospensioni le linee urbane 1, 3, 4, 5, 7 e 8. Saranno garantite le prime e ultime partenze di ognuna di queste linee, che in considerazione della frequenza più elevata (10/12 minuti) riescono comunque a garantire alternative di viaggio utili agli utenti.Non è al momento prevedibile, da parte di Seta, il termine dell’emergenza legata alla carenza di personale di guida.

Se la dimensione del fenomeno dovesse perdurare nelle prossime settimane, aMo in accordo con SETA e con il Comune di Modena, potrebbe procedere ad una rimodulazione strutturata di frequenza di alcune linee del servizio urbano, per i primi mesi del 2024, così da fornire all’utenza un servizio complessivamente più regolare e sostenibile con le risorse disponibili.



'Nell’attuale situazione di emergenza la sospensione temporanea di alcune corse sul servizio urbano di Modena è una misura spiacevole ma purtroppo necessaria, stante la crescente indisponibilità di un adeguato numero di autisti e la conseguente impossibilità di garantire la totalità delle corse normalmente previste - afferma il presidente Seta Alberto Cirelli -. E’ pur vero che la percentuale di corse sospese sul totale del servizio effettuato è minima, ma siamo comunque dispiaciuti degli eventuali disagi che ciò comporterà agli utenti. Al contempo, riteniamo sia più corretto e meno impattante rimodulare il servizio e permettere così ai cittadini di programmare con maggiore chiarezza ed attendibilità i propri spostamenti. Per parte nostra garantiamo che ogni componente aziendale è impegnata per affrontare e risolvere questa situazione emergenziale. A tal proposito, colgo l’occasione per porgere un doveroso ringraziamento al nostro personale, che con grande senso di responsabilità si sta prodigando per coprire le esigenze del servizio con turni di lavoro straordinario'.