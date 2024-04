Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sarà utilizzata per incontri della campagna elettorale, oltre che come punto operativo per distribuire materiale informativo sul programma elettorale. Mentre rimaniamo impegnati a battere palmo a palmo la città, i nostri volontari saranno presenti anche in quest’altra sede di ascolto e confronto coi cittadini. Non solo centro storico, vogliamo essere presenti in tutta Modena' - chiude Mezzetti.