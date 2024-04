Modena, Mezzetti: 'Festa 25 aprile, dobbiamo difendere le conquiste'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Loro e tanti altri mi hanno insegnato questo: fare politica, vivere le lotte politiche, esaminare la realtà complessa e spesso conflittuale che ci circonda, sintonizzarsi con le aspirazioni alla giustizia e alla libertà dei cittadini, fa scoprire, sentire, gustare, abbracciare la democrazia e la giustizia.

Un insegnamento morale, ancorché politico, fare una scelta, anche se non sempre esplicita e declamata: la vita non va spesa per i propri interessi, bensì per costruire un ambiente di libertà e di uguaglianza per tutti, ed è spesa bene così. Questa è stata l’esperienza di tanti che ci hanno preceduto e che purtroppo non sono più con noi. È un cammino lungo il quale è avvenuta la scoperta, a partire dall'esperienza sociale e pubblica, del valore della democrazia - continua Mezzetti -. Il 25 Aprile ricordiamo tutti loro, quelle ragazze e quei ragazzi, che hanno lottato per la libertà e per una vita e un paese migliori. A tutti noi hanno donato la democrazia, le opportunità, i diritti. A me molto di più, a me hanno regalato l’esempio di una vita sempre al servizio degli altri. Non esiste un ringraziamento adeguato da rivolgere a queste persone, solo la promessa dell’impegno a difendere le conquiste, mantenere attuali i valori, estendere i diritti'.