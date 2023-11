Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il ministro ha espresso il suo pensiero coi giornalisti a margine dell'incontro ( qui l'articolo ). 'C'è un problema di organici e che va risolto. Questo è un governo che ha messo già nella legge di bilancio dell'anno scorso, risorse importanti per gli organici e prosegue quest'anno con altri investimenti. Ma un conto è il tema degli organici, un altro il tema dell'elevazione della classe, della titolarità del Questore di turno. So che è un punto invocato da più parti, ma noi avremo cura soprattutto di pianificare l'incremento degli organici'.Un concetto espresso anche sul finire dell'incontro che ha sollevato il visibile disappunto del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli ().'Se vuole il sindaco possiamo provvedere alla elevazione della questura in fascia A, che deve avvenire per legge, e non provvedere agli organici, ma io preferisco mettere tutte le risorse negli organici - ha detto Piantedosi -. Credo che la fascia della questura sia di per sè un aspetto molto minimale ed è peraltro una cosa richiesta almeno da altre 20 città che ritengono di avere altrettanto titolo per questa qualificazione. Quindi non si tratta di un accanimento su Modena'.Parole che hanno fatto scattare sulla sedia Muzzarelli che subito ha replicato con forza.'La considerazione verso Modena è nella copertura degli organici e su questo avrei voluto vedere una tenacia maggiore nel richiederla - conclude il Ministro -. Noi, caro Giancarlo, manderemo gli operatori a Modena. Poi, se ci saranno condizioni, provvederemo anche alla elevazione e siccome va fatta per legge può chiedere alla sua parte politica di farsi parte attiva per una iniziativa in tal senso'.