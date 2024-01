Modena, Muzzarelli prova a 'catechizzare' l'erede Mezzetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo la famosa fotografia dei tre bicchieri vuoti con la quale aveva dato obtorto collo il suo placet a Mezzetti, dopo la sfuriata in assemblea Pd , questa volta Muzzarelli prova a fare un passo oltre e, in ottica costruttiva, cerca di dare l'impressione di fare da mentore al futuro sindaco. 'Al lavoro' - dice appunto il primo cittadino tutt'altro che intenzionato ad andare in pensione o a fare anche solo un passo indietro.E' così quella che trapela dalle tre fotografie pubblicate stasera sulla pagina Facebook di Muzzarelli è una sorta di catechesi laica.

Il sindaco uscente parla, gesticola, ammaestra e il giovane (si fa per dire perchè anche Mezzetti ha superato i 60) ascolta e fa tesoro delle parole del vecchio comandante.



Del resto anche il luogo scelto per questa 'lezione' è emblematico. E' Muzzarelli a ricevere Mezzetti, non il contrario. Non è lui ad andare dal delfino, ma è il delfino a recarsi a casa del 'capo' (non nell'ufficio, ma proprio a casa sua, tra i suoi ricordi e i suoi affetti) a testimonianza della gerarchia di ruoli che il sindaco uscente vuole trasmettere. 'Non sono sotto l'ala di nessuno, ma tutto al più è Muzzarelli, così come Bonaccini, ad essere stato sotto la mia ala' - aveva detto il giorno della presentazione in casa Pd Mezzetti. Ecco, oggi il primo cittadino ancora in carica ha provato a rimettere le cose al loro posto.

Giuseppe Leonelli