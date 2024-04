Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Apprezziamo che Luca Negrini abbia proposto un confronto con la nostra Associazione in vista delle prossime elezioni amministrative del 8 e 9 giugno. Un incontro costruttivo e proficuo che ci ha consentito di evidenziare le difficoltà delle micro e piccole imprese del commercio e del turismo che rappresentiamo e che ha dimostrato l'attenzione di Negrini verso la nostra Associazione e per questa tipologia di imprese - afferma Mauro Rossi presidente provinciale di Confesercenti Modena -. Ora ci attendiamo che alle parole seguano i fatti se Negrini sarà eletto sindaco'.L'incontro, coordinato dal responsabile delle politiche associative ha visto per Confesercenti la partecipazione del presidente e del direttore provinciale, del presidente e del direttore della città di Modena e di presidenti provinciali di categoria di Modena.