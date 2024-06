Modena, Negrini: 'Serve riflessione prima di tutto da parte di Fdi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Mi sono battuto nonostante tutto. Da oggi occorrerà fare una significativa riflessione che parte prima di tutto dal mio partito, oltre ad un profondo ragionamento con tutti gli alleati sul futuro percorso comune. Ci aspettano cinque anni in consiglio comunale di duro lavoro da svolgere in maniera seria, matura, costruttiva e credibile. Il risultato della lista civica mi rende orgoglioso nel sapere che tanti Modenesi hanno deciso di mostrare gradimento sulla mia persona.

A loro va il mio sincero grazie - continua Negrini -. Non posso non ringraziare le persone che hanno lavorato con me, chi ha studiato con me, chi ha deciso di esserci veramente, perché ci credeva nel profondo. Un grazie pieno d’amore a Simona, il suo è stato un silente e fondamentale lavoro di sacrificio per la nostra famiglia e un grazie anche alla mia Maria Vittoria, così piccola e così paziente. A lei ogni giorno insegno che se si cade bisogna rialzarsi, sorridere, e lavorare più forte di prima. Questo è quello che intendo fare'.