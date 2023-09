Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il nuovo Raffaello è frutto di una ristrutturazione dell’hotel Raffaello, storico hotel di Modena.Sono 31 gli appartamenti e 67 camere deluxe e suite.'Siamo orgogliosi di questa nuova apertura del Rmh Modena Raffaello – sottolinea Alessandra Severi, vicepresidente del gruppo Rosaria Marazzi Hotels Rmh – Per il nostro gruppo Rosaria Marazzi Hotels, è un progetto di grande rilievo che prende forma, un investimento di ampio respiro nel mondo dell’ospitalità, che vuole valorizzare ulteriormente il nostro territorio'.Presente anche un bar Bistrot, aperto alla città, dalla colazione del mattino all'aperitivo, al dopo cena.A firmare la ristorazione del nuovo albergo, con il ristorante fine dining Sottoluce che aprirà in autunno lo chef stellato Luca Marchini.Nell’area convegni, la Sala Plenaria - denominata Rosaria Marazzi - da 270 posti, è divisibile in 2 sale distinte e separate. Sono state realizzate anche 3 sale denominate Autodromo di Imola, Autodromo di Misano e Autodromo di Monza: rispettivamente da 45, 45 e 63 posti. Queste sale modulari più piccole possono essere unite in una sala da 140 posti. Il centro congressi prevede anche 2 boardroom per riunioni piccole da 8-12 pax.Prima kermesse ospitata nel nuovo centro congressi sarà il 23 e 24 settembre l'evento 'L'Italia vincente', la due giorni di convegni promossa da Fdi per fare il punto sul primo anno di governo 'attività del parlamento, proposte approvate, progetti per i prossimi 4 anni' con parlamentari e ministri. Presente anche in collegamento il premier Giorgia Meloni.