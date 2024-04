Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli aumenti di 5 centesimi riguardano in particolare la sosta oraria sui Viali (da 1,40 a 1,45), mentre non cambiano quelle di “margini interna” (1,05), “margini esterna” (70 centesimi) e per i posti in prossimità del centro storico (2,15).La tariffa “margini esterna” è quella applicata anche al parcheggio del Parco della creatività del piazzale dedicato alla famiglia Panini (ex Amcm) e rimane invariata a 70 centesimi all’ora.In piazza Dante l’aumento di 5 centesimi è solo sua seconda ora (da 2,35 a 2,40), mentre la prima ora rimane a 1,65 e la terza a 2,95. All’ex Moi l’aumento è solo sulle 12 ore (da 5,20 a 5,25), mentre la tariffa oraria rimane a 0,70 e quelle delle sei ore a 2,60.Anche in piazza Sant’Agostino l’aumento incide solo sulla prima ora (da 2,35 a 2,40) mentre rimane inalterata la tariffa della seconda ora (2,95) e quella della terza (3,55).Al parcheggio del Centro e al Novi Sad, per decisione di Modena Parcheggi, non scatta l’aumento di 5 centesimi e le tariffe, quindi, rimangono invariate (diurna 1,40, notturna 50 centesimi all’ora), così come non aumentano gli abbonamenti.