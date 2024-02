Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il riconoscimento della Palestina come Stato Sovrano rappresenta un atto politico e di civiltà non più procrastinabile da parte dell’Italia, soprattutto dopo i massacri di innocenti ai quali abbiamo assistito negli ultimi mesi - afferma il Coordinamento Emilia di Indipendenza -. La Palestina è già stata riconosciuta come Stato dalla maggior parte delle Nazioni del Mondo: il riconoscimento di questo corrisponde alla soluzione di pace “due popoli, due stati” prevista dagli Accordi di Oslo e riconosciuta dalla Nazioni Unite'.'Il riconoscimento dello Stato di Palestina con Capitale Gerusalemme Est come Stato Sovrano da parte della Repubblica Italiana é un segnale importante per tutta la comunità internazionale, una spinta affinché si attivi veramente un processo di Pace in Medio Oriente e per riconoscere i diritti fondamentali al Popolo Palestinese'.I cittadini modenesi potranno firmare presso i banchetti allestiti da Indipendenza in Via Emilia-Portici del Collegio sabato 3 e domenica 4, nella fascia oraria 10-19, a Reggio sabato 3 dalle 8:30 alle 13:30.