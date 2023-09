Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Dopo la propaganda, infatti, c'è la realtà: abbiamo raggiunto il record di sbarchi e generato tensioni nelle città per l'incapacità di costruire sistemi di accoglienza governati. Volevano riportare l'ordine e la disciplina, ma Forza Italia è in grado di spiegarci in che modo si genererebbe sicurezza mandando via dai CAS centinaia di persone, senza soldi, senza aver imparato la lingua, senza prospettive? A Modena il nostro sistema aveva visto accogliere centinaia di persone in modo “diffuso”, senza che la città avesse avuto impatti negativi. Ora i Comuni non riescono più a prendere in carico i grandi numeri di questi giorni. Il Governo ha dimezzato le risorse e non mette nelle condizioni gli enti locali di accogliere in maniera dignitosa queste persone. Serve una rete d'accoglienza diffusa ed efficiente che permetta loro di lavorare, studiare la lingua italiana e la Costituzione e crearsi una professione. Il Governo metta a disposizione degli enti locali le necessarie risorse umane, economiche e logistiche: non vogliamo tendopoli - continuano Venturelli e Carpentieri -. È il momento di abbandonare gli slogan e costruire un programma di gestione del sistema migratorio regolare e di ripristino di sistemi di accoglienza diffusi. Ricordando che serve trovare una soluzione europea perchè il fenomeno è europeo e mondiale, non solo italiano. Lo ricordiamo agli amici europei della Meloni, a partire da Orban, che sono i primi a voler lasciare da sola l'Italia'.