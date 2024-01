Modena, primarie Pd non si faranno. Confermato commissariamento: Mezzetti candidato unico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

apre la strada al 'commissariamento' con un candidato unico nella figura di Massimo Mezzetti. Non è dunque stata trovata una quadra tra gli 8 nomi emersi dalle consultazioni locali e per arrivare a una sintesi è dovuto intervenire il Pd nazionale imponendo il nome di Mezzetti stesso.

“Durante l’incontro - dichiara la segretaria comunale del Pd Federica Venturelli - che è stato partecipato e positivo, è emersa anzitutto la necessità di tenere unito il Partito, scongiurando rischi di possibili frammentazioni e confermando che l’obiettivo del gruppo dirigente diffuso è naturalmente quello di rafforzare il Partito e, in particolare, la coalizione in vista della prossima campagna elettorale, che vedrà tutti protagonisti, pronti e in campo per vincere'.



'La strada dell’unità può essere percorsa attraverso l’individuazione di un candidato unico, garante della coesione e in grado di raccogliere il sostegno di larghissima parte del partito, dal gruppo dirigente agli iscritti. Unità del partito e candidato unico ci permetteranno di concentrarci sui reali bisogni della città, il cui bene viene per noi prima di tutto. Ciò ci consentirà di elaborare una proposta politica che tenga conto del buon lavoro fatto sino ad ora nel governo della città e dalle indicazioni raccolte nell’ampio percorso di consultazione e di partecipazione che il Partito Democratico di Modena ha voluto svolgere negli ultimi mesi, coinvolgendo oltre 350 iscritte e iscritti al PD in 14 Assemblee di Circolo, oltre 1.500 elettrici ed elettori tramite un questionario “La Città che vorrei” e incontrando oltre 30 realtà della città e dei quartieri, espressione del mondo del lavoro, delle imprese, della cultura, della solidarietà e dell'impegno sociale che contribuiscono ogni giorno alla crescita economica, sociale e culturale di Modena'.