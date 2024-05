Modena, primo incontro tra candidato sindaco: la prof Modena gioca in casa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'incontro, dal titolo 'Strutture e servizi per le persone con autismo a Modena, collaborazion con le associazioni del Terzo settore', è stato promosso da Aut aut e Tortellante: presenti Massimo Mezzetti (centrosinistra), Maria Grazia Modena (civica Modena per Modena), Luca Negrini (centrodestra) e Claudio Tonelli (Modena Volta Pagina).Oltre cento le persone che si sono presentate alla sala Ulivi per assistere al dibattito. Dopo l'introduzione degli organizzatori è stato Massimo Mezzetti a prendere la parola annunciando che, in caso di vittoria, istituirà la figura del Disability Manager, per mostrare l'esigenza di una maggiore integrazione e attenzione al mondo della disabilità.





Puntuale e approfondito l'intervento della professoressa Modena che, ovviamente, considerata la sua professione, ha mostrato piena padronanza del tema, sottolineando le lacune sia del sistema sanitario modenese che delle istituzioni.

E' toccato poi a Luca Negrini prendere la parola lanciando la proposta di realizzare uno 'spazio sociale' dedicato a un approccio inclusivo alle disabilità in uno dei tanti contenitori non utilizzati di Modena. Una proposta alla quale si aggiunge quella di creare 'corsie preferenziali' per le persone con abilità differenti. Gli interventi, di 15 minuti ciascuno, si sono conclusi con l'esperienza di Claudio Tonelli il quale, partendo da un dato personale, ha sottolineato l'importanza di una integrazione tra assistenza di vicinato e garanzie istituzionali.

