In piazza, oltre alle autorità, i candidati a sindaco di centro destra e centro sinistra Massimo Mezzetti e Luca Negrini.Nel corso del confronto gag involontaria dello stesso Gianfranco Pasquino che si è rivolto a Mezzetti come 'sindaco'. Sia il segretario provinciale Cgil Dieci, sia il sindaco Muzzarelli, seduto in platea, auspicano con una battuta che sia così.Mentre Massimo Mezzetti, in piazza, alza la mano da lontano. Ma Pasquino afferma: 'Non è un auspicio, è perché ho visto in stazione un grande cartello con scritto Mezzetti sindaco'.