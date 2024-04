Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il tour si sta rivelando un successo di partecipazione, con centinaia di cittadini presenti a ogni appuntamento, il che dimostra l’attuale e forte radicamento sul territorio del Partito Democratico e l’interesse suscitato dai temi proposti, in una politica del “casa per casa, quartiere per quartiere” per spiegare l’idea della Modena di domani e raccogliere suggerimenti e suggestioni direttamente dalle parole dei cittadini - fanno sapere dal Comitato elettorale di Mezzetti -. Le priorità? Senza ombra di dubbio la cura della persona dagli 0 ai 99 anni con servizi che dovranno essere innovativi, flessibili, rispondenti alle esigenze di tutti, ma anche l’investimento sulla scuola e specialmente sul settore 0-6 anni. Al centro del dibattito però anche il tema della casa e dei prezzi sostenibili, senza lasciare in secondo piano la sicurezza e la sanità pubblica. E poi, ovviamente, le problematiche e le proposte dei singoli quartieri, in un’ottica di condivisione, di confronto, di rinnovo del patto sociale con la città'.