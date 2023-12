Modena, punto sicurezza in centro: volontari e agenti aggrediti a 12 ore da apertura

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

12 ore dalla apertura del cosiddetto punto-sicurezza nel chiosco di piazza Matteotti a Modena che già volontari e agenti hanno subito una violenta aggressione da parte di uno straniero in evidente stato di ebbrezza. Infatti, dopo la inaugurazione della mattinata col sindaco, ieri sera lo straniero ha aggredito uno dei due volontari dentro al chiosco e sul posto è accorsa la pattuglia della polizia locale in servizio in centro storico. L'uomo ha quindi aggredito anche gli agenti, i quali hanno riportato lievi lesioni.Intanto, dopo il sindacato della polizia locale Sulpl, anche i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del Comune di Modena sono intervenuti formalmente sulle criticità del presidio di piazza Matteotti chiedendo ai vertici dell'amministrazione 'informazioni sulla parte organizzativa a tutela della sicurezza dei lavoratori della polizia locale e quindi dei cittadini, prima di ogni attività'.

Il 27 dicembre infatti si è svolto un sopralluogo al chiosco tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e una delegazione Rls rappresentata dai dipendenti Elisa Fancinelli e Stefano Cifù. 'Lo spazio attualmente adibito alle attività degli operatori (circa 1 metro per 1 metro) risulta sottodimensionato ma viene comunicato che nel progetto finale sono previste l'eliminazione della struttura che sosteneva i giornali e l'installazione di vetri antisfondamento sul perimetro ottogonale in modo da raggiungere una superficie lavorativa di circa 3 metri per 3 metri' - riferisce la delegazione Rls dopo la visita, sottolineando anche come all'interno siano già posizionati due monitor a parete ma manchino il videocitofono di collegamento alla sala operativa della Polizia locale e che 'viene riferito sommariamente che il servizio vedrà principalmente il coinvolgimento di operatori della PL unitamente ad alcune associazioni di volontariato e alla vigilanza privata con una fascia oraria molto ampia almeno fino alla fine di giugno'.