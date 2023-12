Modena, scambio di auguri tra il sindaco e i parroci diocesani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sindaco, in particolare ha puntato sulle parole “riqualificazione” e “inclusione” per tracciare un quadro delle scelte attuate dall’amministrazione nella direzione di una forte rigenerazione del territorio, anche grazie alle risorse del Pnrr. “Abbiamo un alto livello di occupazione che però determina grossi spostamenti verso la città; stiamo diventando sempre più città universitaria e stiamo contribuendo alla realizzazione di studentati che miglioreranno anche la vivibilità del centro. Oltre a incoraggiare il recupero di edifici privati, stiamo completando la riconsegna alla città delle cinque chiese di proprietà comunale che dobbiamo pensare a come rendere fruibili.

Siamo la città del festival, sta aumentando l’attrattività turistica e vogliamo essere anche la città della formazione: dai servizi educativi fino alla formazione al lavoro”. E Gian Carlo Muzzarelli ha soprattutto affermato la necessità di “mettere in campo un piano completo di ricomposizione sociale basato su inclusione e della sicurezza sociale” e ha sottolineato i problemi e le sfide da affrontare, insieme, a partire da “carenza abitativa, crescita delle povertà e del divario tra ricchi e poveri con la necessità di trovare ulteriori posti per l’accoglienza delle persone fragili ma anche di quelli che hanno un lavoro e non un posto dove dormire; il tema degli arrivi di migranti che viene gestito senza coordinamento con il governo locale, infine il disagio giovanile a cui si collegano il problema dello spaccio ma anche del consumo di droga che sta tornando a livelli preoccupanti”.



Il vicario generale don Giuliano Gazzetti ha ribadito la volontà di continuare a individuare modi e forme di collaborazione con l’amministrazione per il bene della città e nel rispetto delle reciproche competenze e ha ricordato la capillare presenza della Chiesa sul territorio non solo attraverso le parrocchie, ma anche con i centri di aggregazione culturale e sportivi, le attività di ascolto e della Caritas, le scuole e i servizi educativi (durante l’incontro è stato per altro ricordato il recente accordo tra Comune e scuole paritarie).



Insieme al vicario generale don Gazzetti, all’incontro hanno partecipato monsignor Luigi Biagini parroco di Sant’Agnese, don Franco Borsari parroco della Madonnina, don Guido Bennati parroco dei Santi Faustino e Giovita, don Baguslaw Kulesza parroco di Santa Teresa, don Giacomo Violi parroco della Sacra Famiglia, don Stefano Violi parroco di San Giovanni Bosco venuto insieme a don Simone Cornia, don Fabio Bellentani parroco di Gesù Redentore, don Andrea Garuti parroco di Saliceta San Giuliano, padre Pietro Rota parroco di Sant’Antonio di Padova in Cittadella, don Andrea Casolari parroco di Baggiovara.