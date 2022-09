Modena, sindacati: 'Al Fermi non ci sono condizioni per fare lezione'

'Non ci sono le condizioni minime di sicurezza per una ripresa regolare delle lezioni all’Istituto Fermi di Modena. Da diversi mesi nei locali della scuola è attivo un cantiere i cui lavori stanno apportando importanti interventi strutturali: non si tratta di ordinaria manutenzione, ma di lavori pesanti e impattanti che vanno dalle fondamenta al soffitto dell’edificio. Questo comporta la completa inagibilità di parte dell’edificio e conseguentemente l’impossibilità di utilizzare parte delle aule e dei laboratori. Inoltre, al termine dei lavori bisognerà verificare la stabilità dell’edificio'. A dichiaralo i sindacati in una nota unitaria firmata da Rsu ITI Fermi Modena, Flc Cgil Modena, Cisl Scuola Emilia Centrale, Uil Scuola Rua Modena, Snals/Confsal Modena e Gilda/Unams Modena.'A oggi la scuola non dispone di nessuna certificazione che possa permettere un rientro anche solo parziale.'Tra l’altro nelle scorse settimane i lavori hanno subito un periodo di forte rallentamento. Più volte sono state avanzate segnalazioni in tal senso alla Provincia di Modena e più volte è stata chiesta l’attivazione di un piano di riserva nel caso in cui i lavori avessero subito un ritardo. Dai nostri riscontri risulta che tutte queste richieste e sollecitazioni reiterate di aiuto e di intervento non abbiano avuto riscontro. Si tratta di una situazione gravissima, inspiegabile e ingiustificabile. Allo stato dell’arte, nella migliore delle ipotesi, non esistono le condizioni essenziali di sicurezza per ospitare tutte le classi, tutti gli alunni e tutto il personale contemporaneamente nell’orario ordinario. E’ quindi evidente che, non potendo interrompere o posticipare il regolare avvio delle lezioni, ogni possibile ipotesi comporta uno stravolgimento e un aggravio dei normali orari di lezione e di lavoro, con ripercussioni fortissime e pesanti sugli studenti, sulle loro famiglie, sui docenti e su tutto il personale della scuola. Questa sera, dalle 19,30 si terrà un’assemblea straordinaria e urgente di tutto il personale organizzata da Rsu e Sindacati per fare il punto sulla situazione. A fronte di questa gravissima situazione le Rsu e le Organizzazioni Sindacali chiedono con la massima urgenza al presidente della Provincia di Modena di convocare un incontro con le rappresentanze dei lavoratori, l’amministrazione scolastica e una rappresentanza delle famiglie'.