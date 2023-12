Modena, sondaggio Pd sul candidato sindaco: Maletti in pole

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al netto della risicata base rilevata, i risultati sono decisamente positivi sull'operato del sindaco uscente Giancarlo Muzzarelli, mentre per quanto riguarda il nome del candidato alla sua successione, vengono stravolti i piani sinora emersi nei corridoi Dem. La più apprezzata risulta Francesca Maletti, seguita da Davide Baruffi, Giulio Guerzoni, Umberto Costantini stesso, Bortolamasi, Bosi, Mezzetti, Cavicchioli e Lenzini.Per quanto riguarda la 'notorietà' del personaggio politico risulta invece in testa Bonaccini (94%), seguito da Muzzarelli (89%), Elly Schlein (88%), Maletti (58%) e Guerzoni (50%).

Gli intervistati risultano comunque nettamente spostati sulla preferenza nei confronti di un candidato di centrosinistra (64% contro il 30%, ma con una larga fetta di astensione) e il giudizio sull'operato di Muzzarelli è ritenuto positivo addirittura dal 73%, tanto è vero che bel il 65% gradirebbe un candidato sindaco in continuità con l'uscente.







Infine dal punto di vista tematico i cittadini chiedono miglioramento in primis sul tema rifiuti e a seguire su sicurezza, posti in case residenza anziani e trasporto pubblico.







