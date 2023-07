Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Ricordo infatti che il 20 gennaio 2021 aMo ha pubblicato un Avviso di indagine di mercato per l’affidamento della realizzazione di due studi di fattibilità sul trasporto pubblico modenese, già finanziati dal MIT, che riguardano il piano del trasporto pubblico del bacino di Modena, con focus sugli scenari evolutivi dell’attuale linea ferroviaria Modena-Sassuolo e l’ipotesi di assetto urbanistico del nuovo hub intermodale di piazza Dante - afferma Rossini -. Ebbene, nonostante le nostre richieste ad oggi nulla si è saputo a proposito di tali studi. La verità è che manca, da parte della Giunta, una visione d’insieme con riferimento ai vari passaggi in città della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, tanto è vero che si è deciso di procedere con la realizzazione del sottopasso di Via Panni senza attendere gli studi di fattibilità citati e in assenza di un progetto complessivo con un cronoprogramma stabilito che coinvolga le altre intersezioni tra la linea ferroviaria Modena-Sassuolo e la rete viaria'.