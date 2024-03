Modena, spegnimento dell'inceneritore nel 2034 scompare dal programma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

qui a pagina 22 ).Una dichiarazione di intenti alla quale si aggiunge una sola postilla, nello stesso paragrafo firmato da Diego Lenzini, responsabile mobilità, transizione ecologica e territorio Pd Città di Modena: 'Monitorare in continuo le emissioni del termovalorizzatore, affinchè sia in grado di produrre energia elettrica e termica, mantenendo le emissioni ai valori attuali, che risultano decisamente inferiori rispetto ai limiti previsti dalla legge'.

Scompare dunque nel programma della coalizione a traino Pd la promessa relativa allo spegnimento dell'inceneritore di Modena nel 2034. Una promessa che Muzzarelli lanciò nel 2019, su spinta dei Verdi, alleati allora come oggi. A prescindere, nonostante tutto.

Perchè quelle parole, con tanto di data, a cinque anni di distanza sono sfumate e sostituite con la semplice promessa di un vago 'superamento' comunque mitigato dal fatto che quel camino di via Cavazza resta, per il Pd e gli alleati, la 'modalità più sostenibile per la gestione dei rifiuti'.

g.leo.