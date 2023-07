Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Interverranno Giacomo Gabellini, scrittore e saggista, Stefano Vernole (), analista geopolitico del Cesem, l'introduzione sarà svolta dall'editore di Anteo Stefano Bonilauri, l'incontro sarà moderato da Fabio De Maio del Circolo La Terra dei Padri.'La Cina ha un ruolo fondamentale nel mondo multipolare che si sta affermando, conoscere la storia della Cina degli ultimi decenni è quindi molto importante per capire l'evoluzione delle relazioni internazionali e le prospettive dei prossimi anni, in un contesto dove le tensioni geopolitiche tra le principali potenze economiche e militari si sta avvicinando al punto di non ritorno - spiegano gli organizzatori -. Attraverso due testi molto importanti come il saggio di Gabellini 'Taiwan: l'isola nello scacchiere asiatico e mondiale' ed il libro 'Più vicini al Paradiso' che documenta i successi dei governi cinesi nella lotta alla povertà assoluta, i relatori illustreranno alcune delle ragioni della crescita della società cinese e dell'affermarsi della potenza asiatica nello scenario internazionale'.Prima e dopo la conferenza sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per il progetto dell'associazione Vento dell'Est 'Un parco giochi per i bambini del Donbass'.Prenotazioni al 3355611377.