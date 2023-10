Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A seguito dell’installazione delle interviene Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia. 'L’installazione della telecamera in Calle di Luca è una vittoria di Fratelli d’Italia, con buona pace del sindaco Muzzarelli che mistifica la realtà cercando di nascondere anni di richieste inascoltate - commenta Negrini - Sorridiamo nel leggere le parole del primo cittadino che racconta di aver installato la videosorveglianza dopo aver ascoltato i residenti e i commercianti della zona.Gli stessi residenti e commercianti che da anni chiedono sicurezza e di cui Fratelli d’Italia si è fatto portavoce sollecitando pubblicamente a più riprese il Comune ad intervenire. Fu proprio il mancato ascolto e la latitanza di risposte da parte dell’Amministrazione che ci fecero procedere nel depositare una mozione in Consiglio comunale, qualche settimana fa, dove si chiedeva alla Giunta, appunto, di procedere con l’installazione della videosorveglianza'.'Non crediamo sia un caso che a seguito della deposizione della stessa sia apparsa la telecamera e con lei, puntuali, le dichiarazioni del sindaco che sanno tanto di tentativo di nascondere quanto poco si sia fatto in questi anni. Un comunicato che lascia il tempo che trova, quello di Muzzarelli, e che nulla sposta nella consapevolezza dei residenti che hanno dovuto subire furti e spaccate nel silenzio assordante del sindaco che decide di parlare e di agire solo a seguito di un atto politico che lo ha messo in difficoltà.Infine siamo soddisfatti di aver raggiunto un risultato importante per i residenti e i commercianti della zona che possono finalmente contare sul supporto dell’occhio della telecamera che, oltre a fungere da deterrente, potrà essere anche strategico in tema di sostegno alle forze dell’ordine' - conclude Negrini.