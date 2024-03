Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Un Pd radicato sul territorio, forte della sua storia e del suo legame coi cittadini, di cui il partito e il candidato sindaco vogliono ascoltare le voci, confrontandosi sui temi di ambiente, viabilità, manutenzione, casa, sanità e quant'altro possa interessare ai modenesi dal centro storico alle frazioni' - si legge in una nota. La partenza giovedì 4 aprile a San Damaso, la conclusione il 14 maggio alla Madonnina, in mezzo tutti i quartieri e le frazioni della città con alcuni appuntamenti doppi come quello del 17 aprile, prima alla Sacca e poi alla Crocetta o altri che raccolgono due territori come quello del 6 maggio con Cittanova e Marzaglia assieme.Ecco il calendario: 4 aprile San Damaso, 6 aprile Baggiovara, 17 aprile Sacca e Crocetta, 19 aprile Buon Pastore e Sant'Agnese, 21 aprile Villaggio Giardino e San Faustino, 27 aprile Portile e Paganine, 29 aprile Modena Est e San Lazzaro, 1 maggio Centro Storico, 5 maggio Quattro Ville, 6 maggio Cittanova e Marzaglia, 7 maggio Albareto, 14 maggio Madonnina.Foto Faricella