Sono stati presentati i dati relativi alle attività svolte dalla Prefettura, in collaborazione con la Questura e con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, a seguito dell’emanazione del cosiddetto “decreto flussi” relativo all’anno 2022. Le quote attribuite sono state 827, a fronte di 2.931 istanze presentate.Dall’inizio del 2023 fino alla data odierna sono stati trasferiti nel nostro territorio 1.738 migranti, rispetto ai 688 affluiti nel corso dell’intero 2022, con un incremento ad oggi di oltre il 150%. Attualmente sono accolti nei CAS 1.560 migranti in 155 strutture dislocate su tutto il territorio provinciale; 850 sono quelli ospitati in strutture del Capoluogo.Le nazionalità maggiormente rappresentate sono quelle del Bangladesh, del Pakistan, della Costa d’Avorio e del Burkina Faso.Nel 2023 i minori stranieri non accompagnati provenienti da sbarchi trasferiti a Modena su disposizione del Ministero dell’Interno sono stati 65: il Comune di Modena che ospita la stragrande maggioranza dei MSNA, al momento 256.