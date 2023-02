Modena ultimi colpi di mercato

Modena ultimi colpi di mercato

Spaggiari definitivo alla fiorentina Piacentini alla Triestina Al Modena Kadijevic Ferrarini marsura all'ascoli e Arthur riunita in gialloblù sono queste le ultime novità del mercato prima della chiusura ora sarà Mister tessera ad amalgamare questi nuovi innesti e riorganizzare il campo intanto a testa bassa sull'allenamento di questi giorni in vista dell'importante partita con il Cagliari allo stadio Braglia alle 20:30 per la quale sono già stati venduti 2000 e 129 biglietti di cui 588 nel settore ospiti è 709 in curva Montagnani la vendita continuerà anche domani giovedì giorno della partita con chiusura alle ore 19:00 dei posti riservati al settore ospiti e venerdì sia on-line che ne rivendita i botteghini dello stadio dalle ore 18:00





