'Modena: Unimore partecipa attivamente al Gay pride, che errore'

Mirko De Carli, candidato al Parlamento Europeo per la lista Libertà e Consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, commenta così la decisione della direzione dell'Università di Modena e Reggio Emilia di partecipare con una delegazione alla sfilata del Gay Pride di oggi a Modena.

Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del Popolo della Famiglia, prosegue: 'Restiamo allibiti circa la posizione presa dall'UniMoRe. Una posizione che è tutto fuorché imparziale e che non si addice ad una istitizione pubblica. Si tratta di un triste segnale che proviene dal cuore pulsante della formazione di tanti giovani, di cui non tutti allineati alle teorie gender. In questo modo ad essere discriminati sono tutti coloro che non si vedono rappresentati da manifestazioni come il Gay Pride'.