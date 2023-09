Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In questo contesto, dove stipendi e pensioni restano al palo, dove la piccola impresa artigianale e commerciale arranca a fatica, il sovraindebitamento dilaga al punto che mille sono i rivoli che possono esserne la conseguenza.Uno di questi è il rischio di cadere nelle mani degli usurai e delle pericolosissime conseguenze.Questo è l’argomento che il Siulp (Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia) e il Codacons (Associazione dicConsumatori) affronteranno insieme ad alcuni esperti del settore e alcuni esponenti della politica.L'appuntamento è per lunedì 2 ottobre alle 16 presso l’auditorium della Confcommercio in Via Piave 125 a Modena. Interverranno il senatore Fi Maurizio Gasparri, il senatore Fdi Michele Barcaiuolo, il deputato Pd Stefano Vaccari, la deputata M5S Stefania Ascari e la deputata Lega Laura Cavandoli. Presenti anche l'avvocato Cosimo Zaccaria, il segretario nazionale Siulp Felice Romano e il presidente dell'Associazione nazionale antiusura Fulvio Chiari.Moderano Roberto Butelli e Fabio Galli.