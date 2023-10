Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'La Rete Rosso-Verde, lungi dall’essere un nuovo Partito, si costituisce con lo scopo di offrire un supporto progettuale e strategico e di sostenere le liste territoriali alternative alla destra con l’obiettivo, non scontato, di costruire una alleanza larga progressista, democratica ed ecologista da presentare al voto nei 34 comuni modenesi al voto nel 2024 - affermano(Sinistra Italiana),(Europa Verde) e(Insieme a Sinistra) -.Nel corso della conferenza stampa i soggetti promotori lanceranno una proposta a tutte le forze politiche provinciali per dare avvio al percorso che porta alle elezioni amministrative del 2024. La Rete Rosso-Verde, nel rispetto delle specificità e delle sensibilità di ogni potenziale componente, indicherà le proprie direttrici valoriali, ideali e programmatiche da portare al confronto con le altre forze e con gli altri soggetti potenzialmente alleati'.A questo punto è probabile che lo stesso Paolo Silingardi () si possa candidare alle primare di coalizione che il Pd organizzerà a inizio del prossimo anno per la individuazione del candidato sindaco a Modena.