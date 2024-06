Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

e il sottsegretario di Stato al Ministro degli Interni. Al vertici presnti anche il senatore Barcaiuolo, il deputato Dondi, il segretario Pulitanò e il capogruppo in Consiglio Rossini.Al termine dell'incontro Negrini ha consegnato al rappresentante del Governo un corposo dossier con tutte le istanze segnalate dai cittadini.'Coloro che arrivano in Italia spesso arrivano coi trafficanti di morte e spesso passano per la criminalità - ha ricordato Wanda Ferro -. Occorre rispondere alla richiesta di sicurezza dei cittadini e penso che il Governo abbia già dato risposte in termini di stop agli sbarchi. Noi dobbiamo vedere situazioni come quella di questo palazzo divenire sempre meno frequenti perchè il degrado che ho potuto toccare con mano è inaccettabile'.E infine un passaggio sul tema del passaggio della questura in fascia A. 'La fascia A non implica un rafforzamento di organico - ha ricordato -. Sugli organici c'è attenzione che Modena merita e sulla elevazioni faremo le dovute riflessioni insieme al territorio'.