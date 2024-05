Modena, via delle Costellazioni: la situazione è fuori controllo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Così il candidato sindaco di centrosinistrasulla situazione ormai fuori controllo che si vive nell'area del condominio di via delle Costellazioni a Modena.'Forse la presunzione era quella di poter controllare meglio la situazione, ma l’evidenza dimostra il contrario: quel palazzo, quella zona, sono diventati zona franca per ogni genere di reato.

Ecco, se gli elettori me ne daranno la possibilità, il mio impegno sarà quello di impedire che si riproducano situazioni di questo genere. Apriremo un confronto senza sconti con il Ministero, perché siamo in grado di dimostrare che le politiche di sicurezza si possono e si devono applicare in altri modi: ad esempio, evitare di concentrare potenziali rischi in un’area ristretta (come nel caso di via della Costellazioni) rientra pienamente nella nostra idea di prevenzione, insieme alle attività dirette che i comuni, le città, possono effettivamente mettere in campo. La sicurezza è un problema serio e molto complesso, che non ammette scorciatoie e che non prevede soluzioni miracolose, serve l’impegno di tutti (ognuno per le proprie competenze) e soprattutto serve tanta unità e tanta collaborazione tra le istituzioni e tra queste e i cittadini' - chiude Mezzetti.



Una lettura opposta arriva da Piergiulio Giacobazzi, capogruppo di Forza Italia. 'Sbagliare è umano e perdonabile, perseverare nel danno e nel rischio è inaccettabile. Lo stabile delle Costellazioni, passato da studentato ad hub dell'accoglienza di richiedenti asilo a cui il comune ha pensato di unire persone fragili, anche con minori, in emergenza sociale, deve essere riconvertito ad altre funzioni. E' la posizione sostenuta da Forza Italia negli anni e sottolineata, di recente, anche dal Senatore Gasparri in un sopralluogo fatto proprio alle Costellazioni' - afferma Giacobazzi.

'Il tentativo di scaricare sulla proprietà nazionale le responsabilità che stanno di fatto sulla gestione locale dell’accoglienza è ridicolo. Un rischio tanto più grave quanto aumentato dalla scelta consapevole di inserire nello stesso stabile, a fianco di decine di richiedenti asilo, anche famiglie fragili con bambini. Un mix socialmente esplosivo che non a caso ha portato a scontri, violenze e l'esposizione al rischio, in diversi casi, anche di donne e bambini. Senza considerare che l'enorme numero di richiedenti asilo in una sola struttura, è in palese contrasto anche con il principio di accoglienza diffusa che doveva guidare l'azione della pubblica amministrazione. Lo ribadiamo oggi come ieri e ci attendiamo una risposta veloce, possibilmente prima di lasciare l'incarico - chiude Giacobazzi -. Il Comune deve uscire da quello stabile che deve essere liberato anche dalla cooperativa per l'accoglienza dei richiedenti asilo. E con il gruppo proprietari si trovi accordo per destinarlo nuovamente a studentato. Forza Italia continuerà a battersi affinché ciò avvenga. Un governo di centro destra della città sicuramente aiuterebbe a raggiungere l'obiettivo al più presto'.