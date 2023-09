Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A parlare è Manuela Spaggiari, segretario provinciale Noi Moderati.'La cronaca locale di tutti i giorni sta mettendo in chiara evidenza il fallimento e la pessima organizzazione del sistema dell'accoglienza a Modena. Inutile che il sindaco scarichi tutto sul Governo, per anni lui e il suo partito hanno difeso con orgoglio un modello che ormai fa acqua da tutte le parti, da presunte riqualificazioni come all'errenord ai minori stranieri accolti in strutture che girano per la città e che vengono poi coinvolti in gravissimi episodi come la rissa al Novi Sad. La situazione è denunciata da anni, quando al Governo spesso c'era il Pd, ricordiamo la visita dell'ex ministro Lamorgese in città nel 2021 accolta da un entusiasta Muzzarelli - chiude Spaggiari -. Da sempre la regola è stata ridimensionare il fenomeno; la sicurezza in città non è un problema e l'accoglienza funziona a meraviglia. Non solo i partiti di opposizione lo denunciano da sempre, ma anche le Forze di Polizia. Il PD si sveglia solo ora, ma unicamente per polemizzare con il Governo Meloni, non ha nessuna soluzione e la cronaca quotidiana lo racconta e lo testimonia chiaramente'.