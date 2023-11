Modenamoremio, Maria Carafoli passa il testimone ad Angelo Giovannini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sarà Angelo Giovannini, giornalista modenese, esperto in promozione del territorio ed ex sindaco di Bomporto, a subentrare a Maria Carafoli.A formalizzare la decisione all’unanimità il Consiglio di Amministrazione di Modenamoremio riunitosi giovedì 9 novembre, che ha così accolto la richiesta di avvicendamento sottopostagli nel 2018 dalla stessa Carafoli, in carica dal 2011. Maria Carafoli, che resterà in carica effettiva fino a fine anno, ha organizzato decine di iniziative unendo a questo la direzione amministrativa e progettuale di Modenamoremio, affiancherà inoltre il nuovo direttore fino all'approvazione del bilancio 2023, che la stessa Carafoli presenterà all'Assemblea dei soci, prevista per il 18 aprile 2024.

'Non posso che cominciare ringraziando di cuore Maria Carafoli per il meraviglioso lavoro svolto in questi anni, nei quali ha messo le sue competenze, la sua esperienza, la sua straordinaria capacità di fare rete al servizio del centro storico della nostra città e di chi lo vive. Con Angelo Giovannini, cui auguro buon lavoro, abbiamo scelto una figura che gode della nostra totale fiducia' - afferma Mario Bugani, presidente di Modenamoremio.



'Questa esperienza, così importante nel mio percorso professionale, è stata molto di più rispetto ai tanti eventi, ai progetti, alle collaborazioni di tutti questi anni. Se penso a Modenamoremio penso soprattutto a tutte le persone, a partire dai soci, con le quali abbiamo lavorato insieme per rendere il centro storico della nostra città sempre più bello e attrattivo. Non si può occupare questo ruolo se non si ama profondamente Modena e la sua storia, ma soprattutto la sua gente' - chiude Maria Carafoli.