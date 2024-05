'Modenesi che rappresentano e amano la vera Modena': Forza Italia presenta la lista

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questa lista è composta da professionisti, avvocati, medici, ingegneri, consulenti, imprenditori, studenti e pensionati' - afferma Giacobazzi. 'Persone libere e pronte a governare la città.

Uomini e donne - ha affermato Giacobazzi - che hanno deciso di mettere impegno e lavoro al servizio del centrodestra e a sostegno del candidato sindaco Luca Negrini'



'Forza Italia è estremamente orgogliosa della composizione ed è consapevole dell’importante ruolo moderato che andrà a svolgere all’interno di quel bilanciamento di forze in quella idea di centrodestra creata dal Presidente Berlusconi. Un gruppo forte e coeso che sta già portando aventi una campagna elettorale concreta, fatta di temi ed eventi, partendo dalla sanità, dall’economia, dai giovani e dai meno giovani”.



“Partiamo da una esperienza trentennale in consiglio comunale ed in particolare dall’ultimo quinquennio, nel quale Forza Italia ha presentato e discusso in assemblea 200 istanze per il bene di Modena”.



“Un lavoro di costruzione di idee saldamente fondate su quel pensiero liberale che rende il nostro movimento perno del Partito Popolare Europeo, come ribadito dal Vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue due visite modenesi di Gennaio e del 1° Maggio.



Oltre al Segretario nazionale, abbiamo già ricevuto il Ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini e del Vice Ministro allo Sviluppo Economico e Made in ItalyValentino Valentini, a sottolineare l’attenzione che questo governo nazionale ha per la nostra città.”



La lista completa dei candidati



GIACOBAZZI PIERGIULIO 1980 Avvocato e capogruppo uscente



FONTANA FEDERICA 1968 Antiquaria



BERNAGOZZI ANDREA 1999 Studente universitario



BETTELLI GABRIELLA 1948 Medico e Professore universitario



BARBANTI GIUSEPPE 1950 Imprenditore



CASOLARI ALESSANDRA 1976 Consulente mondo del lavoro



GIOVANETTI FABIO 1980 Ingegnere informatico



PASQUALI PAOLA GAETANA 1964 Avvocato e giornalista



DOTTI RICCARDO

22/12/2003

Studente universitario

10

MANFREDI SABRINA

28/08/1965

Consulente tecnico commerciale

11

TONDELLI ROBERTO

07/01/1969

Responsabile comunicazione mondo sport

12

RINCO SUSANNA

05/12/1963

Pensionata

13

NAPPA DAVIDE

03/09/1997

Imprenditore

14

MASSA FRANCA

20/11/1969

Avvocato

15

BORGHI EMANUELE

05/03/1997

Allievo Scuola Polizia

16

VENTURELLI MARIA CHIARA

22/02/1971

Insegnante

17

PRICOP ALEXANDRU MIHAI

01/11/2002

Studente universitario

18

ZANASI PAOLA

18/05/1971

Consulente

19

DE CICCO GIORGIO

22/01/1953

Professore universitario

20

DABIJA MIHAELA

21/04/1976

Infermiera

21

RINALDI BRUNO

09/09/1968

Artigiano

22

CESTI ANNA

29/04/1935

Pensionata

23

TORCHIA FRANCESCO ANTONIO MARIA

01/10/1938

Militare e dirigente in pensione

24

STEFANI MOIRA

11/04/1980

Imprenditrice

25

SKENDERAJ ENDI

22/03/2002

Studente universitario

26

BIGLIARDI ALICE 1986

Avvocato

MAGIERA ALESSANDRO 1954 Imprenditore

BARALDINI MONICA 1993 Avvocato

MALAGOLI GIANNI 1940 Pensionato

MAGNANO SEBASTIANO 1961 Professore e pittore

ZAGNI GIORGIO 1951 Avvocato

BERTONI MASSIMO 1967 Agente di commercio